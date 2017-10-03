В Лас-Вегасе сообщили, что собрали достаточно крови для переливания раненым

Траурные мероприятия в память о погибших во время стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. 2 октября 2017

Траурные мероприятия в память о погибших во время стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. 2 октября 2017

ЛАС-ВЕГАС, 3 окт — РИА Новости. United Blood Services, одна из крупнейших донорских организаций, обратилась к потенциальным донорам с просьбой отложить сдачу крови для пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе.

"Мы восхищены огромной поддержкой сотен местных жителей и по всей стране, но важно отметить, что в любой ситуации, когда нужно переливание крови, жизнь людей спасает уже сохраненная кровь. Мы понимаем, что люди хотят именно сейчас показать свою поддержку, но для того, чтобы эффективно управлять поставками крови для пациентов, мы просим доноров назначать сеансы сдачи крови на последующие недели", — говорится в заявлении организации.

Срок годности отдельных компонентов донорской крови варьируется от пяти до 40 дней.

Не менее 59 человек погибли и более 500 пострадали в Лас-Вегасе, когда 64-летний местный житель Стивен Пэддок открыл огонь из засады с верхнего этажа гостиницы по двадцатитысячной толпе зрителей на концерте. Этот инцидент стал крупнейшим случаем массовой стрельбы в истории США, превзойдя стрельбу в клубе в Орландо в июне 2016 года, где погибли 49 человек.