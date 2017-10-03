Нацсобрание Франции приняло в первом чтении закон по борьбе с терроризмом

РИА НОВОСТИ. НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ФРАНЦИИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯЛО ЗАКОН ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ С 415 ГОЛОСАМИ "ЗА" И 127 "ПРОТИВ" — ДАННЫЕ ГОЛОСОВАНИЯ