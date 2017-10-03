Госдеп: США с Кубой расследуют "акустические атаки" на дипперсонал

ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Соединенные Штаты взаимодействуют с кубинским правительством в рамках расследования "акустических атак" на дипперсонал в Гаване, а также ведут свое собственное расследование, заявил высокопоставленный чиновник госдепартамента США в рамках конференц-колла для журналистов.

"Расследование продолжается. Кубинское правительство продолжает его, и продолжаем наше взаимодействие с ними по этому вопросу. Мы также расследуем самостоятельно", — сказал он.

Ранее глава госдепа Рекс Тиллерсон сообщил, что США решили вывезти часть персонала посольства в Гаване, пока кубинские власти не обеспечат безопасность американской дипмиссии. Как отметил Тиллерсон, 21 сотрудник миссии США на Кубе испытывал различные "недомогания неизвестного происхождения": боль в ушах, потерю слуха, головокружение, головную боль, усталость, рассеянность сознания, трудности со сном. Позднее госдепартамент уточнил эту цифру – всего 22 дипломата испытывали эти симптомы.

В госдепартаменте США считают, что ряд сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов.