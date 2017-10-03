Нетаньяху пообещал сделать частью Израиля одно из еврейских поселений

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 окт — РИА Новости. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал сделать частью Израиля Маале-Адумим, одно из крупнейших еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, возвести там тысяч новых единиц жилья и промышленные объекты.

Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.

"Я провозглашаю, что Маале-Адумим получит мощный импульс развития. Мы построим здесь тысячи единиц жилья. Мы создадим новые промышленные зоны и расширим существующие, чтобы ускорить развитие города. Это место будет частью государства Израиль", — цитирует пресс-служба Нетаньяху его заявление при посещении Маале-Адумим.

Премьер также пообещал поддержать законопроект о включении в границы Иерусалима соседних с ним еврейских поселений. Иерусалим, в том числе его арабские районы и исторический центр, местное законодательство трактует как неотъемлемую часть Израиля и отказывает в том же статусе Западному берегу с его поселениями.

"Я поддерживаю закон о "Большом Иерусалиме", который позволит столице и ее пригородам развиваться в очень многих сферах. Это серьезная и важная весть", — сказал Нетаньяху.

Интернет-сайт газеты "Джерузалем пост" отзывается об инициативе "Большого Иерусалима" как о "фактической аннексии 19 поселений вокруг города" с населением в 125 тысяч человек.