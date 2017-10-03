Во Франции установили личность мужчины, напавшего на прохожих в Марселе

ПАРИЖ, 3 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Напавший на прохожих на марсельском вокзале Сен-Шарль опознан, им был гражданин Туниса по фамилии Анаши, заявил глава МВД Франции Жерар Коллон.
Коллон отметил, что на протяжении нескольких лет мужчина представлялся то гражданином Марокко, то гражданином Алжира, то гражданином Туниса.
В воскресенье мужчина с ножом, выкрикивая "Аллах акбар", напал на прохожих на вокзале в Марселе. Полиция ликвидировала злоумышленника, жертвами нападения стали две молодые женщины, получившие множество ранений.
Ранее французски и итальянские СМИ сообщали, что нападавшего могли звать Ахмед А. (Ahmed H.). Паспорт на это имя был предъявлен мужчиной при задержании в минувшую пятницу.
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