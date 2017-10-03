Во Франции установили личность мужчины, напавшего на прохожих в Марселе

ПАРИЖ, 3 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Напавший на прохожих на марсельском вокзале Сен-Шарль опознан, им был гражданин Туниса по фамилии Анаши, заявил глава МВД Франции Жерар Коллон.

"До вчерашнего вечера мы не могли достоверно установить личность этого человека. Поздно ночью власти Туниса подтвердили, что это был действительно господин Анаши", — сказал министр, выступая во вторник в Национальном собрании Франции.

Коллон отметил, что на протяжении нескольких лет мужчина представлялся то гражданином Марокко, то гражданином Алжира, то гражданином Туниса.

В воскресенье мужчина с ножом, выкрикивая "Аллах акбар", напал на прохожих на вокзале в Марселе. Полиция ликвидировала злоумышленника, жертвами нападения стали две молодые женщины, получившие множество ранений.

Как сообщил в понедельник прокурор Франции Франсуа Моленс, мужчину, напавшего на людей, 29 сентября задерживали в Лионе за кражу, а уже на следующий день он был отпущен на свободу. По словам Моленса, в разное время с 2005 года мужчина семь раз представал перед лицом правоохранительных органов под разными именами.

Ранее французски и итальянские СМИ сообщали, что нападавшего могли звать Ахмед А. (Ahmed H.). Паспорт на это имя был предъявлен мужчиной при задержании в минувшую пятницу.

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