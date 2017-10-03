МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего нарушение Россией права на свободу выражения мнения по двум делам, имеют политическую подоплеку, считает председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ранее признал нарушение Россией права на свободу выражения мнения по двум делам — о статьях о затонувшей подводной лодке "Курск" и сотрудницы издания Елены Милашиной и по делу правозащитника и журналиста Станислава Дмитриевского, следует из постановления суда.

"На мой взгляд, эти решения имеют политический подтекст. Думаю, что ни для кого не секрет, что в последнее время ЕСПЧ достаточно прозрачно показывает свою ангажированность в принятии решений, которые касаются России. Поэтому чего-то нового или сверхъестественного в этой ситуации нет. К сожалению, мы видим, что в современной Европе подчас политическое давление оказывается сильнее здравого смысла и международного права", — сказала РИА Новости Сутормина.

Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" под командованием капитана первого ранга Геннадия Лячина затонул в Баренцевом море, в 175 километрах от Североморска, на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа и прикомандированные специалисты, находившиеся на борту, погибли.

Расследование дела о крушении подлодки было прекращено в 2002 году. Газета опубликовала в январе 2005 года две статьи Милашиной о расследовании этого дела. В отношении второй статьи российскими властями были выдвинуты обвинения в клевете.

Дмитриевский осужден в России по ст.282 УК РФ за публикацию в газете "Право-защита" обращения Аслана Масхадова и Ахмеда Закаева о мирных переговорах во время второй чеченской кампании.