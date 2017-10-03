МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Силач Хакан Акар по прозвищу Талк (турецкий Халк) руками передвинул неправильно припаркованный автомобиль, сообщает Daily Mail.

Месяц назад тетя Хакана оставила машину (случайно или нет, издание не уточняет) на соседской выездной дорожке. Соседи в отместку стали загораживать выезд ей. Женщина попросила помощи у племянника, который вначале пытался договориться с соседями, однако те отказались идти на мировую.

"Я сказал этому парню: "Или ты отгонишь машину, или ее отгоню я". Он ответил, что вызовет полицию, но я не возражал, потому что знал: блокировать чужую выездную дорожку неправильно", — заявил он.

В итоге Хакан приподнял соседский Opel Corsa и оттащил его в сторону. От чрезмерных усилий молодой человек потерял обувь, однако освободил проезд.

Владельцы Opel не остались в долгу и обвинили Акара в поломке автомобиля.

Халк — вымышленный персонаж, супергерой комиксов издательства Marvel Comics. Халк обладает невообразимым уровнем физической силы, которая увеличивается пропорционально эмоциональному напряжению.