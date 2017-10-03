В российском МИД осудили теракт в Бахрейне

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В МИД РФ осудили теракт в Бахрейне, в результате которого были ранены пять сотрудников полиции, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

По поступающей информации, 2 октября в Северной провинции Королевства Бахрейн в ходе мероприятий по случаю отмечаемого шиитами дня Ашура был совершен подрыв самодельного взрывного устройства, в результате чего ранения различной степени тяжести получили пять полицейских, обеспечивавших охрану общественного порядка.

"В связи со случившимся выступаем с решительным осуждением любых террористических вылазок. Произошедшее со всей убедительностью подтверждает необходимость консолидации бахрейнского общества на платформе отказа от насилия и поиска взаимопонимания в целях устойчивого социально-экономического развития дружественного нам Бахрейн", — говорится в сообщении МИД РФ.