ВОЗ заявила о снижении интенсивности эпидемии холеры в ряде районов Йемена

ЖЕНЕВА, 3 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказывает осторожный оптимизм в связи со снижением интенсивности эпидемии холеры в ряде районов Йемена, однако не исключает новых вспышек из-за сезона дождей, заявил на пресс-конференции в Женеве директор подразделения по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Питер Салама.

"Что касается трендов, то мы отмечаем снижение интенсивности холеры за последние пару недель в большинстве районов Йемена. Это дает нам основания для определенного оптимизма. Но что касается горячих точек, то у нас есть локальные вспышки холеры. Это означает, что в ряде частей страны заражение холерой растет, тогда как в других снижается", — сказал он.

Салама при этом не стал давать оценок того, сколько человек могут оказаться зараженными холерой к концу года. По его словам, холера в Йемене является эндемичным сезонным заболеванием, так что с началом сезона дождей в страну может прийти новая волна заражений.

Ранее Международный комитет Красного Креста заявил о том, что к концу года зараженными холерой в Йемене могут оказаться до миллиона человек. При этом уровень смертности от заболевания остается крайне низким, что гуманитарные агентства рассматривают как позитивный знак.