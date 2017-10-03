Премьер Израиля назвал условия для примирения с Палестиной

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 окт — РИА Новости. Израиль не примет палестинского примирения без роспуска боевого крыла исламистского движения ХАМАС и разрыва им связей с Ираном, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Он впервые прокомментировал очередную попытку конкурирующих палестинских движений ФАТХ и ХАМАС, которые, соответственно, правят на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, преодолеть десятилетнюю междоусобицу и восстановить целостность политической системы.

"Мы не готовы принять фиктивные примирения, которые палестинская сторона, как представляется, производит за счет нашего существования", — сказал глава правительства.

"Признайте Государство Израиль, распустите боевое крыло ХАМАС, разорвите связи с Ираном, который призывает к нашему уничтожению", — озвучил Нетаньяху список требований к палестинскому руководству.

Заявление прозвучало после того, как в сектор Газа, в рамках договоренностей между ФАТХ и ХАМАС, прибыло правительство национального единства принимать дела у так называемого "административного комитета" — квазикабинета, который сформировали исламисты для управления анклавом.

ХАМАС, внесенный в Израиле в списки террористических организаций, десять лет правит в секторе Газа, который после переворота 2007 года живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, регулярных военных конфликтов с еврейским государством и ухудшающейся социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег через институты Палестинской национальной администрации, включая кабинет министров во главе с Рами Хамдаллой, пользующийся международным признанием и поддержкой.