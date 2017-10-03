ВОЗ запускает программу для снижения смертности от холеры к 2030 году

ЖЕНЕВА, 3 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения запускает новую программу для сокращения уровня смертности от холеры на 90% к 2030 году.

Новая программа была разработана совместно 50 международными структурами, агентствами ООН, исследовательскими институтами и неправительственными организациями. Она предполагает активную борьбу с холерой в странах, где она является эндемической и возникает каждый год. А также в государствах, где холера распространяется как эпидемия в связи с чрезвычайной ситуацией.

"Техническая стратегия почти согласована. Мы ожидаем начать работу в ближайшие недели или месяц", — заявил на пресс-конференции в Женеве директор подразделения по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Питер Салама.

По данным ВОЗ, холера ежегодно убивает порядка 95 тысяч человек, зараженными оказываются 2,9 миллиона человек, в основном в странах Африки из-за отсутствия чистой воды и гигиены.

Согласно новой программе, ВОЗ и партнерские организации рассчитывают увеличить количество ежегодно производимой в мире вакцины от холеры на 50 миллионов доз в ближайшие два года, чтобы достигнуть уровня производства в 75 миллионов доз ежегодно. При этом к 2018 году количество доз вакцины на складах ВОЗ должно превысить 25 миллионов доз.

Кроме этого, предполагается значительно улучшить ситуацию с доступом к чистой воде и средствам гигиены в наиболее бедных странах. Реагирование на новые вспышки заболевания также должно ускориться и происходить на начальных этапах распространения болезни. Для этого разработан новый эффективный механизм по координации технической поддержки государств, мобилизации ресурсов и партнерства.

Как ожидается, после введения новой программы в действие, к 2030 году в 20 странах из 40, где остается холера, эта болезнь будет полностью уничтожена. При этом почти полностью будут исключены крупные вспышки холеры в наиболее уязвимых регионах мира.