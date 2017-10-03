СМИ: стрелок из Лас-Вегаса был мультимиллионером

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Стивен Пэддок, 64-летний стрелок, убивший в воскресенье вечером в Лас-Вегасе 59 человек и ранивший более 500, был мультимиллионером, сообщает The Washington Post со ссылкой на его брата Эрика.

По его словам, брат нажил состояние, вкладывая деньги в недвижимость. О каких-либо его финансовых трудностях Стивена ему известно не было, равно как и о его проблемах с психическим здоровьем, алкоголем и наркотиками.

"Мы ничего не знаем. Если бы вы сказали мне, что астероид упал на Землю, у меня была бы такая же реакция. В том, что он сделал, не было абсолютно никакого смысла, на это не было никакой причины", — заявил Эрик WP.

Стрелок из Лас-Вегаса также был азартным игроком в видео-покер. В интервью Associated Press Эрик рассказал, что как-то раз брат позвонил ему и заявил, что выиграл в автомате 40 тысяч долларов.

"Это просто парень, который играл в видео-покер, ездил в круизы и ел буррито в Taco Bell. Не было никакой связи с политикой, о которой мы знали бы, никакой связи с религией, о которой мы знали бы", — отметил он.

В воскресенье вечером Стивен Пэддок открыл огонь из окна отеля Mandalay Bay по посетителям кантри-вестиваля. Позднее он покончил с собой. Полиция нашла в его номере на 32-м этаже более 20 единиц оружия.