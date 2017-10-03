Власти ОАЭ уведомили Таиланд об отъезде экс-премьера Чинават в Лондон

БАНГКОК, 3 окт – РИА Новости. Власти ОАЭ, где с конца августа находилась бежавшая из страны бывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават, заочно приговоренная в своей стране к пятилетнему тюремному сроку за преступную халатность, официально уведомили Таиланд о ее отъезде из Дубая в Лондон, заявил во вторник заместитель начальника главного управления национальной полиции Таиланда генерал Сивара Рангсипраманакун.

Брифинг генерала для журналистов местных СМИ транслировал в выпуске новостей Третий национальный телеканал Таиланда.

"Получив эту информацию, национальная полиция, как и подобало, передала сведения в Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура имеет право составлять и отправлять за границу запросы на экстрадицию", — добавил Рангсипраманакун.

У Таиланда и Великобритании есть действующий договор об экстрадиции скрывающихся от закона подозреваемых и осужденных, сказал журналистам генерал.

Ранее международные и таиландские СМИ сообщали со ссылкой на источники в окружении бывшего премьера о том, что она еще в начале сентября перебралась из Дубая в Лондон и намеревается просить в Великобритании политического убежища. Сторонники Чинават считают уголовный процесс и приговор в ее отношении сфабрикованными по политическим мотивам и заявляют, что она не может быть экстрадирована в Таиланд, так как является жертвой политического преследования со стороны военных властей, свергнувших ее законно избранное правительство в 2014 году.

После переворота Национальная антикоррупционная комиссия Таиланда обвинила Чинават в халатности и попустительстве коррупции, вызвавших значительные потери бюджетных средств при выполнении государственной дотационной программы рисового залога, в ходе которой правительство приобретало рис у фермеров по ценам, завышенным почти вдвое по сравнению с ценами внутреннего рынка, для прямой продажи за границу по прямым межправительственным соглашениям. Против Чинават было заведено уголовное дело по обвинению в преступной халатности и попустительстве коррупции в специальной коллегии верховного суда Таиланда по делам лиц, занимающих политические должности.

Двадцать пятого августа 2017 года суд должен был огласить приговор в отношении Чинават, однако бывший премьер на судебное заседание не явилась, в связи с чем оглашение приговора было перенесено на 27 сентября, а в отношении Чинават был выпущен ордер на арест. Позже выяснилось, что Чинават тайно покинула страну еще 23 августа.