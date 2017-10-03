МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Москва рассматривает Евросоюз в качестве важного соседа и ключевого экономического партнера, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот от новых послов 20 стран.

Он отметил, что товарооборот между Россией и ЕС за последние три года сократился в два раза. Тем не менее, на страны Евросоюза, по его словам, приходится почти половина объема внешней торговли РФ.

"Рассматриваем Евросоюз в качестве важного соседа и ключевого экономического партнера… Подтверждаем важность налаживания устойчивых контактов между Евразийским экономическим союзом и ЕС в том числе в интересах формирования в перспективе общего экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана", — сказал российский лидер.