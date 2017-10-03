Путин заявил, что продолжает диалог с Макроном

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия продолжает диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросам двухсторонних отношений, а также по актуальным международным и региональным вопросам, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот от новых послов 20 стран.

Президент напомнил, что в 2017 году отмечается 300-летие визита во Францию Петра I. К этому знаменательному событию была приурочена поездка Путина в Париж, в ходе которой состоялись содержательные переговоры с президентом Эммануэлем Макроном.

"Мы продолжаем диалог с президентом Франции как по важным двусторонним, так и по актуальным международным и региональным вопросам. В частности, условились создать форум гражданских обществ "Трианонский диалог", деятельность которого призвана способствовать укреплению взаимопонимания между нашими народами. Мы заинтересованы в сохранении и развитии особой роли российско-французских отношений в европейских делах и мировой политике", — сказал Путин.