Россия готова помочь урегулированию конфликта в Йемене, заявил Путин

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. В России с тревогой следят за происходящими в Йемене событиями, готовы содействовать процессу урегулирования, сказал президент РФ Владимир Путин.
"С тревогой следим за происходящим в Йеменской республике, охваченной вооруженным конфликтом. Убеждены, что путь к миру и согласию лежит через широкий национальный диалог, учитывающий мнение всех ведущих политических сил", — сказал Путин на церемонии.
Как заявил президент, Москва готова "при необходимости всемерно содействовать процессу урегулирования".