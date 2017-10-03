Россия готова помочь урегулированию конфликта в Йемене, заявил Путин

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. В России с тревогой следят за происходящими в Йемене событиями, готовы содействовать процессу урегулирования, сказал президент РФ Владимир Путин.

Путин в Кремле во вторник получил верительные грамоты от послов 20 государств, в том числе, Йемена.

"С тревогой следим за происходящим в Йеменской республике, охваченной вооруженным конфликтом. Убеждены, что путь к миру и согласию лежит через широкий национальный диалог, учитывающий мнение всех ведущих политических сил", — сказал Путин на церемонии.

Как заявил президент, Москва готова "при необходимости всемерно содействовать процессу урегулирования".