Врачи рассказали, какой вред организму могут нанести старые татуировки

Работа одного из московских тату-салонов

Работа одного из московских тату-салонов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Татуировки могут вызвать заболевания даже спустя многие годы после их нанесения, пишет журнал Annals of Internal Medicine.

Некоторое время назад в больницу обратилась 30-летняя жительница Австралии. Женщина жаловалась на увеличенные лимфатические узлы и хотела исключить онкологическое заболевание.

Врачи заподозрили лимфому, однако после тщательного изучения уплотнений выяснили, что клетки лимфоузлов окрашены в черный пигмент. Медики считают, что таким образом иммунная система пациентки отреагировала на чернила от татуировки, которую женщина сделала 15 лет назад.

Лимфоузлы выполняют функцию биологического фильтра организма и воспаляются при занесении инфекции. Врачи и раньше сталкивались с подобными случаями, однако речь всегда шла о свежих татуировках.

После удаления лимфоузлов самочувствие пациентки наладилось.