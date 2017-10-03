Путин заявил, что есть все предпосылки для развития отношений с Испанией

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время есть все предпосылки для поступательного развития отношений России и Испании.

В ходе церемонии вручения верительных грамот новыми послами 20 государств он отметил, что отношения России и Испании имеют многовековую историю.

"Наши народы объединяют чувства взаимной симпатии и уважения. Налицо все предпосылки для того, чтобы, несмотря на политическую конъюнктуру, российско-испанское взаимодействие поступательно развивалось в самых различных областях", — подчеркнул Путин.