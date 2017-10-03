Эксперт отметил некоторые проблемы в налаживании контактов с Россией

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Председатель парламентской фракции "Альянс патриотов Грузии" Георгий Ломия заявил на встрече с депутатами Госдумы РФ, что некоторые политические силы в Тбилиси намеренно препятствуют работе по налаживанию контактов двух стран по межпарламентской линии.

Это уже второй за последние три месяца визит грузинских парламентариев из фракции "Альянс патриотов Грузии" в Госдуму. Первая после 2008 года официальная встреча депутатов Госдумы с парламентской делегацией Грузии состоялась в июле. По итогам встречи парламентарии приняли решение создать постоянно действующую неформальную группу депутатов России и Грузии.

"Хочу констатировать тот факт, что созданный по итогам нашей первой встречи формат диалога "Грузия-Россия" был встречен в штыки… Но мы знали, на что мы шли. Честно говоря, нас не пугало это раньше и, конечно же, не будет пугать и в будущем. Те силы, которые пытаются очернить наш шаг, работают целенаправленно. Мы знаем, кто это, мы знаем, на кого они работают", — сказал Ломия.

По его словам, чтобы восстановить добрые отношения между двумя странами, парламентарии не должны обращать внимание на недоброжелателей. "Если постоянно на них оглядываться, мы не сможем построить нормальное будущее", — констатировал грузинский оппозиционер.

Ломия полагает, что сами по себе регулярные контакты парламентариев двух стран уже о многом говорят. "Могу сказать, что в этом направлении мы работаем, не только приезжая в Москву. В этом направлении мы работаем также и в Брюсселе, и в Вашингтоне. Я могу вам прямо об этом сказать — там мы тоже затрагиваем эти темы", — сообщил Ломия.

В августе 2008 года Грузия разорвала дипотношения с РФ в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако представители нового правительства Грузии назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. На данный момент диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч в Праге замглавы МИД РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии Зураба Абашидзе.