Колокольцев и глава полиции ФРГ обсудили информационную безопасность

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев призвал немецких коллег активизировать общие усилия по обеспечению безопасности в информационной сфере, сообщает во вторник пресс-центр ведомства.

Этот вопрос Колокольцев обсуждал на встрече с президентом Федерального ведомства криминальной полиции (БКА) Германии Хольгером Мюнхом.

"Другим важным аспектом взаимодействия правоохранительных органов двух стран является обеспечение безопасности в информационной сфере. Владимир Колокольцев призвал зарубежных коллег активизировать общие усилия", — говорится в сообщении.

Как заявил Колокольцев, сегодня возможности сети Интернет "используются как террористическими организациями в целях пропаганды своей деструктивной идеологии, так и криминальными элементами для совершения различных противоправных действий".

Также на встрече обсуждались вопросы охраны правопорядка на крупных международных и массовых спортивных мероприятиях.