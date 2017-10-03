Глава МВД предложил полиции ФРГ сотрудничать в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев предложил немецкой полиции развивать двустороннее сотрудничество в борьбе с экстремизмом и терроризмом, сообщает во вторник пресс-центр МВД России.
"Российский министр предложил развивать двустороннее сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, назвав полезным в этом плане опыт германских партнеров на примере деятельности Берлинского объединенного центра по противодействию терроризму", — говорится в сообщении.
По данным МВД, одним из направлений совместной работы должен стать обмен информацией в отношении лиц, причастных к террористической деятельности, а также выезжавших в страны Ближнего Востока и Северной Африки для участия в боевых действиях на стороне различных радикальных группировок.