Глава МВД предложил полиции ФРГ сотрудничать в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев предложил немецкой полиции развивать двустороннее сотрудничество в борьбе с экстремизмом и терроризмом, сообщает во вторник пресс-центр МВД России.

Этот вопрос Колокольцев обсуждал на встрече с президентом Федерального ведомства криминальной полиции (БКА) Германии Хольгером Мюнхом.

"Российский министр предложил развивать двустороннее сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, назвав полезным в этом плане опыт германских партнеров на примере деятельности Берлинского объединенного центра по противодействию терроризму", — говорится в сообщении.

По данным МВД, одним из направлений совместной работы должен стать обмен информацией в отношении лиц, причастных к террористической деятельности, а также выезжавших в страны Ближнего Востока и Северной Африки для участия в боевых действиях на стороне различных радикальных группировок.