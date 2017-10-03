В Иране уверены, что Россия поддержит полное выполнение соглашения по атому

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил об уверенности Тегерана в том, что Россия продолжит предпринимать все необходимые действия для того, чтобы обеспечить полное выполнение соглашения по иранской ядерной программе.

"Они (Россия) очень поддерживали как само соглашение, так и иранскую позицию по поводу соглашения. Они поддерживали нашу позицию по неполному выполнению соглашения со стороны США на встречах совместной комиссии ("шестерки" международных посредников и Ирана). И они настаивали на необходимости полной имплементации. Поэтому мы уверены, что они продолжат предпринимать все необходимые действия для того, чтобы обеспечить полное выполнение (соглашения)", — сказал министр в интервью изданию Politico.

Говоря об отношениях с РФ, глава МИД подчеркнул, что Россия и Иран "имеют одинаковые позиции по важным региональным вопросам", таким, как борьба с терроризмом и поддержка "территориальной целостности государств в регионе". "Конечно, у любых стран, у нас могут быть разные позиции, но я полагаю, что мы связаны узами добрососедства, а так же важными вопросами национальной безопасности", — добавил он.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп говорил, что подумывает о выходе из сделки, все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.