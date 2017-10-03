Путин отметил особую роль России в обеспечении энергобезопасности Евразии

Владимир Путин во время беседы с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым в дворцовом комплексе президента Туркмении им. Огузхана в Ашхабаде. 2 октября 2017

Владимир Путин во время беседы с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым в дворцовом комплексе президента Туркмении им. Огузхана в Ашхабаде. 2 октября 2017

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников первой "Российской энергетической недели", отметив, что особая роль в обеспечении энергетической безопасности отведена РФ, одному из гарантов энергобезопасности всей Евразии, сообщается на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что на площадках форума соберутся представители органов власти, крупнейших отраслевых компаний, деловых кругов, экспертного сообщества из России и других стран. Участникам предстоит провести серьёзный, всесторонний анализ современного состояния глобального энергетического рынка, предложить эффективные решения актуальных проблем.

"Устойчивый рост современной мировой экономики тесно связан с обеспечением энергетической безопасности. И конечно, в этом вопросе особая роль принадлежит России – одному из гарантов энергобезопасности всей Евразии. Участники и гости Форума получат возможность познакомиться с перспективами российского топливно-энергетического комплекса, с реализуемыми стратегическими проектами", — говорится в тексте телеграммы.

Российский президент пожелал участникам форума успехов. Он также выразил надежду, что диалог участников "Российской энергетической недели" будет способствовать выработке единых подходов к формированию международной энергетической повестки, запуску новых взаимовыгодных инициатив.

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" пройдет с 3 по 7 октября. Путин 4 октября примет участие в пленарном заседании форума.