Путин отметил особую роль России в обеспечении энергобезопасности Евразии

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников первой "Российской энергетической недели", отметив, что особая роль в обеспечении энергетической безопасности отведена РФ, одному из гарантов энергобезопасности всей Евразии, сообщается на сайте Кремля.
"Устойчивый рост современной мировой экономики тесно связан с обеспечением энергетической безопасности. И конечно, в этом вопросе особая роль принадлежит России – одному из гарантов энергобезопасности всей Евразии. Участники и гости Форума получат возможность познакомиться с перспективами российского топливно-энергетического комплекса, с реализуемыми стратегическими проектами", — говорится в тексте телеграммы.
Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" пройдет с 3 по 7 октября. Путин 4 октября примет участие в пленарном заседании форума.