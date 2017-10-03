Еврокомиссия расскажет главам государств ЕС о переговорах по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 3 окт — РИА Новости, Мария Князева. Главный переговорщик по Brexit от Евросоюза, член Еврокомиссии Мишель Барнье расскажет лидерам 27 стран Евросоюза о состоянии переговоров по выходу Великобритании из ЕС на саммите в октябре, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, трансляция которой ведется службами ЕС.

"Он отчитается им на следующем Европейском совете", который запланирован на 19-20 октября, сказал Юнкер.

Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.

В настоящее время Британия и ЕС ведут переговоры по условиям выхода, процесс идет не быстро и со значительными трудностями. По итогам предыдущего раунда переговоров о Brexit в Брюсселе стороны заявили о достижении определенного прогресса, но отметили, что в трех основных областях — обеспечение прав граждан, финансовые обязательства и отношения с Ирландией — некоторые вопросы остаются нерешенными.