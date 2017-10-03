ЕС не готов к переговорам о будущих отношениях с Британией, заявил Юнкер

БРЮССЕЛЬ, 3 окт — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз не готов приступить к переговорам о будущих отношениях с Великобританией, сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, трансляция которой ведется службами ЕС.

"К настоящему моменту я не могу сказать, что мы готовы войти во вторую стадию переговоров", — сказал Юнкер.

Последние месяцы идут переговоры об условиях отделения страны от союза, главными их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС. Пока в этих вопросах не будет достигнуто существенного прогресса, Евросоюз не хочет переходить к переговорам о переходном периоде в отношениях и структуре будущего сотрудничества.

Главный переговорщик по Brexit от ЕС, член Еврокомиссии Мишель Барнье на пленарной сессии констатировал, что значительного прогресса на нынешнем этапе переговоров нет.