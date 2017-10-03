МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Четверо террористов-смертников со взрывчаткой ворвались в лагерь пограничной службы безопасности, располагающийся неподалеку от аэропорта Сринагара (индийский штат Джамму и Кашмир), в результате погиб один военнослужащий, сообщает телеканал NDTV.

По его данным, операция по уничтожению боевиков длилась восемь часов, в ходе которой была слышна стрельба и взрывы. За это время удалось ликвидировать троих террористов. После силы безопасности штурмовали лагерь и обнаружили последнего боевика. Сообщается о трех пострадавших солдат, их доставили в больницу.

Источники в индийском МВД выразили обеспокоенность тем, что боевикам удалось прорваться через несколько уровней безопасности. В ходе инцидента работа аэропорта Сринагара была приостановлена более чем на пять часов.

Ответственность за атаку, согласно информации ТВ, взяла на себя экстремистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад", ведущая деятельность как в индийской, так и в пакистанской части Кашмира.