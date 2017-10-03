"Со дня избрания". Депутат Рады рассказал о конфликте Авакова и Порошенко

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Конфликт между украинским президентом Петром Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым существует со дня избрания главы государства, заявил советник министра, народный депутат Рады Антон Геращенко в эфире телеканала ICTV.

По его словам, политики по-разному подходят к вопросам обеспечения безопасности и проведения криминальных расследований. Порошенко хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках, а Аваков считал это опасным прецедентом.

Геращенко пояснил, что на данный момент стороны пришли к определенному компромиссу. Президент отвечает за СБУ, предлагает кандидатуру генпрокурора и вместе с Верховной Радой делит эту ответственность, министр внутренних дел является балансом власти в этой стране и гарантом недопущения тех ошибок и преступлений, которые были допущены Януковичем и его окружением", — отметил депутат.

В то же время глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов не подтвердил факт существования конфликта между президентом и главой МВД. Он также назвал неправдой мнение о том, что Порошенко хочет узурпировать власть.

Под Аваковым "зашаталось кресло"

Ранее заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин сообщил, что Аваков в случае отставки планирует государственный переворот.

По его данным, из-за разногласий между президентом и министром из руководящего состава ведомства были уволен ряд должностных лиц, а в отношении некоторых возбуждены уголовные дела.

Аваков чувствует, что "кресло под ним зашаталось", добавил Басурин.