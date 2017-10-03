Си Цзиньпин выразил Трампу соболезнованиями после стрельбы в Лас-Вегасе

Полицейский на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Полицейский на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

ПЕКИН, 3 окт — РИА Новости, Жанна Манукян. Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими событиями в Лас-Вегасе, сообщает МИД КНР.

"Председатель КНР выразил глубокое сочувствие правительству США и американскому народу, а также передал глубокие соболезнования в связи с гибелью людей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, где присутствовали десятки тысяч людей. Жертвами стрелка, 64-летнего Стивена Пэддока, стали более 50 человек, более 500 пострадали. Сам преступник погиб. Трагедия стала крупнейшим по количеству жертв случаем стрельбы в США.