Мэрию Тель-Авива окрасили в цвета флага США после трагедии в Лас-Вегасе

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 окт — РИА Новости. Фасад мэрии израильского города Тель-Авива окрасился цветами флага США в знак солидарности с Лас-Вегасом, скорби по десяткам погибших и сотням раненых, сообщил во вторник глава муниципалитета Рон Хульдаи.
Жертвами стрельбы, которую устроил в американском городе пожилой местный житель, стали, по последним данным, 59 человек, более 500 получили ранения.
"Сегодня наши сердца с жителями Лас-Вегаса, когда мы освещаем здание муниципалитета цветами американского флага", — написал Хульдаи в блоге микросообщений Twitter.
Крупнейший по числу жертв случай стрельбы в США произошел в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который собрал в Лас-Вегасе десятки тысяч зрителей. Огонь по людям с 32-го этажа гостиницы вел 64-летний Стивен Пэддок, после этого покончивший с собой.