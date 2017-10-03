Мэрию Тель-Авива окрасили в цвета флага США после трагедии в Лас-Вегасе

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 окт — РИА Новости. Фасад мэрии израильского города Тель-Авива окрасился цветами флага США в знак солидарности с Лас-Вегасом, скорби по десяткам погибших и сотням раненых, сообщил во вторник глава муниципалитета Рон Хульдаи.

Жертвами стрельбы, которую устроил в американском городе пожилой местный житель, стали, по последним данным, 59 человек, более 500 получили ранения.

"Сегодня наши сердца с жителями Лас-Вегаса, когда мы освещаем здание муниципалитета цветами американского флага", — написал Хульдаи в блоге микросообщений Twitter.

Такое выражение солидарности стало традицией для второго по величине города Израиля, его деловой столицы и самого популярного средиземноморского курорта. В августе фасад мэрии Тель-Авива "одевался" в цвета испанского флага, в мае — египетского и британского, в апреле — в российский триколор после теракта в петербургском метро.

Крупнейший по числу жертв случай стрельбы в США произошел в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который собрал в Лас-Вегасе десятки тысяч зрителей. Огонь по людям с 32-го этажа гостиницы вел 64-летний Стивен Пэддок, после этого покончивший с собой.