В Лас-Вегасе пройдет межконфессиональная молитва в память погибших

Люди ожидают на месте стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. 2 октября 2017

Люди ожидают на месте стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. 2 октября 2017

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Межконфессиональная молитва в память погибших пройдет в понедельник вечером в Лас-Вегасе, говорится в сообщении местных властей.

"Все приглашаются на межконфессиональную молитву в собор Ангелов-Хранителей", — говорится в сообщении властей округа Кларк в Twitter. Служба начнется в 17.00 по местному времени (03.00 мск вторника).

В свою очередь, полиция Лас-Вегаса сообщила о перебоях в работе телефонной "горячей линии" по поиску пропавших без вести. "К сожалению, "горячая линия" временно не работает. Мы устраняем проблему", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

В результате стрельбы в Лас-Вегасе (штат Невада) по последним данным погибли 58 человек, свыше 500 получили ранения.