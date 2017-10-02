МИД РФ: агенты США на дипобъектах - захватчики, их действия - произвол

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Москва никогда не давала США согласие на снятие с дипломатической и консульской собственности иммунитета и не разрешала вторжение на ее объекты, действия американских агентов — беспрецедентный произвол, сообщает МИД РФ.

"Еще раз подчеркиваем, что никогда не давали и не даем властям США согласие на снятие с российской дипломатической и консульской собственности иммунитета, не разрешали и не разрешаем какое-либо вторжение на наши объекты. Находящихся там сейчас американских агентов никто туда не приглашал. Они – захватчики. Их действия – беспрецедентный для истории двусторонних отношений произвол", — говорится в сообщении на сайте ведомства.