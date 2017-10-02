Европарламент почтил минутой молчания память жертв трагедий в США и Европе

Полиция на дороге, ведущей к отелю и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе

Полиция на дороге, ведущей к отелю и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе

БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Европарламент (ЕП) на открытии пленарной сессии в Страсбурге провел минуту молчания в память о жертвах нападений последних дней в Европе и США.

"Две женщины стали жертвами насилия Атака на женщин – это атака на самое драгоценное для нас всех. От имени Европарламента я хочу сказать, что мы поддерживаем семьи этих женщин, которые были убиты в Марселе на выходных", — сказал глава Европарламента Антонио Таяни на открытии пленарной сессии Европарламента, прямая трансляция которой велась в интернете. При этом он отметил важность равенства мужчин и женщин.

Таяни добавил, что Евросоюз не будет менять свою жизнь. "Мы будем продолжать (действовать), пока не победим терроризм", — сказал он.

В воскресенье неизвестный с ножом, выкрикивая "Аллах акбар!", напал на прохожих на вокзале в Марселе. Полиция ликвидировала злоумышленника, жертвами нападения стали две молодых женщины, получившие множество ударов ножом.

Таяни выразил соболезнования и в связи с произошедшем в Лас-Вегасе (США). "От имени Европарламента мы хотим выразить поддержку и соболезнования тем, кто оказался затронут этим нападением", — сказал он.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, где присутствовали десятки тысяч людей. Жертвами стрелка, 64-летнего Стивена Пэддока, стали более 50 человек, более 400 пострадали. Сам преступник погиб. Трагедия стала крупнейшим по количеству жертв случаем стрельбы в США.

За ситуацией после стрельбы в Лас-Вегасе следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>