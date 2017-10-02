Как распознать убийцу: эксперт о мотивах стрелка из Лас-Вегаса

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Уровень преступности в Лас-Вегасе был одним из самых низких в США вплоть до 1 октября, когда американский пенсионер Стивен Пэддок в одиночку убил более 50 человек. Почему так произошло и можно ли это было предотвратить, РИА Новости рассказал заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов.

— Какие мотивы могли быть у убийцы в Лас-Вегасе?

— Больше всего это похоже на расширенный суицид: человек по бытовым причинам мстит обществу по принципу "ухожу из жизни — заберу вас всех с собой". Такое неоднократно происходило во время стрельбы в школах. В пенсионном возрасте риск суицида повышается — тут возникают семейные, производственные причины.

Стивен Пэддок — обычный американец, законопослушный гражданин с доступом к оружию, не мусульманин, не неофит какого-то сектантского движения со своей идеологией.

— Родные и друзья могут увидеть признаки подобного неадекватного поведения?

— Когда речь идет о школьниках или студентах, логично задать вопрос родителям и учителям, почему они это упустили. Но ему (Стивену Пэддоку. — Прим. ред.) 64 года — кто его мог остановить?! Завтра соседи и коллеги будут давать показания и делиться наблюдениями, однако это будет их восприятие уже на основании произошедшего. Плюс ко всему даже если кто-то что-то заметил, навязывание экспертизы просто странному человеку было бы нарушением его прав.

— То есть с психологической точки зрения эту угрозу предотвратить нельзя?

— Да, ее предотвратить нельзя. Разве что кто-нибудь авторитетный не предложит экспертизу.

— Почему соседи и коллеги не говорят о своих подозрениях, пока не происходит что-то подобное?

— В США ко многому из того, что мы воспринимаем как странность, относятся толерантно. И многие подозрительные вещи просто перестают быть подозрительными.

— ИГ* ("Исламское государство"*) уже взяло на себя ответственность за произошедшее в Лас-Вегасе…

— Сейчас даже если вы споткнетесь на улице и об этом напишут СМИ, ИГ* и за это возьмет ответственность.

Самое шокирующее в том, что города вроде Лас-Вегаса или Рино всегда считались самыми безопасными в Штатах. Полиция работала так, чтобы ни одного из игроков казино на улицах не обокрали, и потому уровень преступности там всегда был гораздо ниже. А теперь город с самым низким показателем преступности стал центром самого крупного массового убийства в США.

— Почему больше всего новостей о массовых расстрелах приходит именно из США?

— Культ оружия и его доступность. Никто так не кичится оружием, как американцы. Наличие оружия — это такая характеристика мужчины в США. Американцы уже давно борются с оружейным лобби, однако все пока безрезультатно.

В России я знаю людей, которые собирают холодное оружие, но у нас нет культа, чтобы ходить по улице и размахивать шашкой.

*Террористическая организация, запрещенная в России.