ВВС НАТО два раза за неделю сопроводили самолеты из России, заявили в Литве

ВИЛЬНЮС, 2 окт — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, дважды за неделю поднялись в международное воздушное пространство над Балтикой с целью сопровождения российских самолетов, сообщает в понедельник пресс-служба министерства обороны Литвы.

С 1 сентября миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии выполняют истребители ВВС США F-15 Eagle с авиационной базы, расположенной в литовском городе Шяуляй. До этого миссию в Литве осуществляли ВВС Польши с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon.

"Истребители ВВС НАТО с 25 сентября по 1 октября дважды поднялись в международное воздушное пространство над Балтийским морем для опознания и сопровождения российских самолетов", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным министерства, 25 сентября ВВС НАТО сопроводили самолет Ту-134, который совершал полет из Калининградской области в материковую часть России. "Экипаж самолета летел согласно предоставленному заранее плану полета, поддерживал связь с региональным центром управления полетами, радиолокационные автоответчики были включены", — отмечает оборонное ведомство.

Как добавляет министерство, 26 сентября истребители ВВС НАТО сопроводили самолет Ил-76, который летел из Калининградской области в материковую часть РФ. "Ил-76 летел согласно предоставленному заранее плану полета, поддерживал связь с региональным центром управления полетами, однако радиолокационные автоответчики были отключены", — подчеркивает министерство.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.