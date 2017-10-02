Президент Туркменистана поддержал подписание соглашения по Каспию

АШХАБАД, 2 окт — РИА Новости. Россия и Туркмения поддерживают подписание многостороннего соглашения по сотрудничеству на Каспийском море, заявил по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
"Туркменистан и Россия приветствуют и поддерживают подписание многостороннего соглашения по сотрудничеству на Каспии, в частности, торгово-экономического и транспортного, и, конечно, ряд других направлений. В этом контексте была отмечена важность использования инфраструктуры наших стран на Каспийском море", — добавил Бердымухамедов.