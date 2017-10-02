Президент Туркмении, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным в Ашхабаде, Туркменистан. 2 октября 2017

Президент Туркмении, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным в Ашхабаде, Туркменистан. 2 октября 2017

АШХАБАД, 2 окт — РИА Новости. Ашхабад готов к тесному сотрудничеству с Москвой в вопросах обеспечения безопасности в Центральной Азии, уважает интересы России в этом регионе, заявил в понедельник президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

"Хотел бы отметить, что мы с уважением и пониманием относимся к интересам России в Центральной Азии. Здесь мы всегда готовы к продолжению тесного и системного взаимодействия как к стабилизирующему элементу, придающему устойчивость и сбалансированность в регионе", — сказал президент Туркменистана в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Ашхабаде.

Президент Туркменистана также предложил Путину обсудить ситуацию в Афганистане, отметив, что Ашхабад, как и Москва, выступает за ее решение мирным и дипломатическим путем. "Афганистан — наш добрый сосед", — подчеркнул Бердымухамедов.

Кроме того, туркменский лидер поблагодарил президента РФ за то, что Москва "всегда поддерживает курс Туркменистана на международной арене — курс нейтралитета". "Благодаря этому, у нас много совпадающих или близких подходов в международных делах", — сказал Бердымухамедов, отметив также "огромный потенциал для совместных действий" двух стран.

Путин в понедельник прибыл с визитом в Ашхабад. Как сообщили ранее в пресс-службе Кремля, по итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов. Главы государств рассмотрят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы.

В апреле этого года исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между РФ и Туркменией. Оба государства считают друг друга стратегическими партнерами, между Москвой и Ашхабадом действуют порядка 150 соглашений.