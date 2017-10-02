МИД Франции выступил за единство и целостность Испании

Столкновения у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии

Столкновения у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии

ПАРИЖ, 2 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция выступает за единство и целостность Испании и уверена в способности вести политический диалог в рамках господства права, заявили в понедельник в МИД страны.

"Франция привержена единству и целостности Испании, дружественной страны, голос которой необходим на европейской сцене", — сообщили в ходе брифинга во французском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что "приняли к сведению различные заявления от 1 октября и, в частности, предложение главы правительства Испании о начале совместных обсуждений со всеми политическими силами, представленными в парламенте".

"Мы в полной мере уверены в возможности испанской демократии к проведению мирного политического в рамках верховенства конституционного права", — отмечают в МИД.

Прошедший в воскресенье референдум о независимости Каталонии Мадрид назвал незаконным, а Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. По предварительным данным властей региона, за отделение автономии от Испании высказались 90% проголосовавших, что составило порядка 2,3 миллиона человек. Всего, согласно данным каталонского правительства, избирательным правом могли воспользоваться около 5,3 миллиона человек.

На некоторых участках проходило изъятие документов, произошли столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.