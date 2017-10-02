Греция выступила против вступления Македонии в ЕС под нынешним названием

БЕЛГРАД, 2 окт – РИА Новости. Греция поддерживает стремление бывшей югославской республики Македония к членству в ЕС, но вопрос наименования страны и другие признаки ирредентизма лишают Скопье дальнейшей поддержки Афин, заявил в понедельник президент Греции Прокопиус Павлопулос в ходе визита в Белград.

Павлопулос прибыл в Сербию в понедельник с двухдневным визитом. Днем после разговора за закрытыми дверями, он провел пресс-конференцию с президентом Сербии Александром Вучичем, на которой коснулся темы расширения ЕС за счет вступления государств региона западных Балкан. Наиболее остро вопрос у греческого руководства стоит с названием соседней Македонии, что является предметом многолетнего спора Афин и Скопье.

Афины добиваются изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и блокируют вступление Скопье в ЕС и НАТО. По мнению Греции, название "Македония" отражает политику ирредентизма и может стать причиной территориальных претензий Скопье.

"Мы сторонники вступления этого государства в ЕС с соблюдением европейских принципов. Но если страна использует название, которое противоречит истории, что представляет нарушение, которое не только не принимают историки, но и когда вы видите это название на их картах, слышите мнение их руководства, они демонстрируют стремление к ирредентизму, что не отвечает европейским принципам", — отметил глава Греции.

"Неприемлемо, чтобы государство, которое говорит, что хочет вступить в Европейский союз, оспаривало существующие границы. Существование такого названия бывшей югославской республики Македония не только меняет историю, но и вредит собственному их европейскому пути. Это противоречит европейскому праву, и Греция не может этого поддержать", — подчеркнул Павлопулос.

Ранее европейский дипломатический источник сообщил РИА Новости, что вопрос с наименованием бывшей Югославской Республики Македония и ее вступлением в НАТО может быть решен за три-четыре месяца.