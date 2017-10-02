Медведев потрясен трагедией в Лас-Вегасе

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с ЧП в Лас-Вегасе и заявил, что потрясен этой трагедией.Facebook.
Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 200 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который был ликвидирован правоохранителями. Его спутница Мэри Лу Дэнли объявлена в розыск.
Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В тот момент на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.
За ситуацией после стрельбы в Лас-Вегасе следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>