Певец, выступавший в Лас-Вегасе, когда началась стрельба, не пострадал

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Американский кантри-певец Джейсон Олдин, во время выступления которого в Лас-Вегасе началась стрельба, унесшая жизни более 50 человек, заявил, что он и его команда не пострадали.

Ранее сообщалось, что более 50 человек погибли и более 200 пострадали при стрельбе в центре Лас-Вегаса между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

"Сегодня произошло нечто за гранью ужаса. Я до сих пор не знаю, что сказать, но хотел объявить, что я и моя команда в порядке. Мои мысли и молитвы со всеми, кого затронули сегодняшние события. У меня болит сердце от того, что это могло случиться с любым, кто просто выбрался в город, планируя весело провести вечер", — написал музыкант в своем Instagram.

Tonight has been beyond horrific. I still dont know what to say but wanted to let everyone know that Me and my Crew are safe. My Thoughts and prayers go out to everyone involved tonight. It hurts my heart that this would happen to anyone who was just coming out to enjoy what should have been a fun night. #heartbroken #stopthehate Публикация от Jason Aldean (@jasonaldean) Окт 2 2017 в 1:17 PDT

Свои соболезнования в связи с случившимся также выразила американская певица Мэрайя Кэри, написавшая в Twitter, что она "молится за безопасность каждого".

Музыканты из группы Imagine Dragons, которые находились в Лас-Вегасе в момент стрельбы, через Twitter призывали всех искать укрытие.