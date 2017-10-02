В Волынской области шахтеры не вышли на работу из-за долгов по зарплате

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Работники шахт №9 и "Бужанская" в городе Нововолынск Волынской области в понедельник не вышли на работу и объявили забастовку из-за задолженности по заработной плате, передает украинское агентство УНН.
Участники акции протеста заявили, что требуют погасить долг по зарплате за последние два месяца, который достиг 4,5 миллиона гривен (около 170 тысяч долларов). Вместе с тем, по данным агентства, шахтеры настаивают на выделении средств на модернизацию оборудования шахт.
В дирекции государственного предприятия "Волыньуголь", которому принадлежат шахты, уверяют, что акция продлится всего сутки, передает агентство.
Ранее в Луганской области горняки шахты "Новодружеска" ПАО "Лисичанскуголь" также бастовали из-за невыплаты долга по заработной плате.