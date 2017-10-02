В Волынской области шахтеры не вышли на работу из-за долгов по зарплате

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Работники шахт №9 и "Бужанская" в городе Нововолынск Волынской области в понедельник не вышли на работу и объявили забастовку из-за задолженности по заработной плате, передает украинское агентство УНН.

"Шахтеры отказались спускаться в шахту для добычи угля. В общем, на работу не вышли 1,6 тысячи горняков", — говорится в сообщении.

Участники акции протеста заявили, что требуют погасить долг по зарплате за последние два месяца, который достиг 4,5 миллиона гривен (около 170 тысяч долларов). Вместе с тем, по данным агентства, шахтеры настаивают на выделении средств на модернизацию оборудования шахт.

В дирекции государственного предприятия "Волыньуголь", которому принадлежат шахты, уверяют, что акция продлится всего сутки, передает агентство.

Ранее в Луганской области горняки шахты "Новодружеска" ПАО "Лисичанскуголь" также бастовали из-за невыплаты долга по заработной плате.