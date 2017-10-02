В Каталонии создадут комиссию по расследованию нарушений на референдуме

БАРСЕЛОНА, 2 окт — РИА Новости. Правительство Каталонии создаст комиссию по расследованию нарушений прав граждан в ходе референдума, заявил журналистам глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон.

"То, к чему мы пришли — это что, правительство Каталонии решило создать специальную комиссию по расследованию нарушений фундаментальных прав человека, которые были нарушены в Каталонии. Собрана вся информация по поводу исков, которые предъявляют граждане, их десятки, информационные материалы, которые подтверждают нарушения прав человека", — сказал он.