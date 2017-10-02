Напавший с ножом на прохожих в Марселе уже привлекался к ответственности

Полиция на вокзале Сен-Шарль в Марселе. 1 октября 2017

Полиция на вокзале Сен-Шарль в Марселе. 1 октября 2017

Напавший с ножом на прохожих в Марселе не раз привлекался к ответственности – прокурор

РИА Новост