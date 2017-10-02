В Таиланде самолет совершил вынужденную посадку из-за задымления

БАНГКОК, 2 окт – РИА Новости. Чартерный рейс авиакомпании Jetstar Pacific, который перевозил буддийских паломников из столицы Вьетнама в индийский город Бодхгая, совершил вынужденную посадку в аэропорту таиландского города Чиангмая, сообщает в понедельник Третий национальный телеканал Таиланда.

Экипаж принял решение о вынужденной посадке из-за задымления, возникшего в грузовом отсеке лайнера, говорится в сообщении. После посадки задымление удалось ликвидировать, никто из 180 пассажиров самолета и членов экипажа не пострадал, сообщает телеканал.

Буддисты всего мира совершают паломничества в Бодхгая, где, в соответствии с буддийским каноном, принц Гаутама (Будда) достиг просветления.