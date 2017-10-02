Меньше трети французов удовлетворены положением дел в стране, показал опрос

ПАРИЖ, 2 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Меньше трети — всего 29% — жителей Франции довольны курсом развития страны, свидетельствуют данные сентябрьского опроса компании Ipsos.

В ходе опроса респондентам предлагалось ответить на вопрос "можете ли вы сказать, что в вашей стране события развиваются в хорошем или плохом направлении?"

Пессимистичный настрой французов набирает обороты — за прошедший месяц число недовольных граждан выросло на 5 процентных пунктов, а в сравнении с июнем — на 11 пунктов.

При ответах респондентам предлагалось выбрать из общемировых проблем три, которые, по их мнению, больше всего затрагивают Францию. Среди таких проблем назывались детское ожирение, контроль миграции, терроризм, налоги, ситуация в системе здравоохранения и другие.

Среди обстоятельств, которые вызывают обеспокоенность французов, первое место занимает безработица — ее указали 46% опрошенных. На втором месте с 45% — терроризм. Бедность и социальное неравенство занимает третью позицию с 37%.