Посольство РФ не располагает информацией о присутствии россиян в Лас-Вегасе

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Посольство России в США не располагает информацией о российских гражданах, которые могли пострадать при стрельбе в Лас-Вегасе, сообщил РИА Новости представитель посольства.

"Никакой информацией дежурный дипломат не располагает", — сказал представитель посольства.

Ранее шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо сообщил, что более 20 человек погибли, более 100 ранены при стрельбе в центре города между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Стрельба шла с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.