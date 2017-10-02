В Узбекистане отпустили писателя, обвиняемого в призывах к свержению власти

ТАШКЕНТ, 2 окт – РИА Новости. Писатель из Узбекистана Нурулло Отаханов, задержанный в Ташкенте на прошлой неделе по обвинению в призывах к свержению власти, освобожден по подписке о надлежащем поведении, следствие по его делу продолжается, сообщила РИА Новости в понедельник супруга писателя Гульнара Отаханова.

Ранее Отаханова заявила РИА Новости, что ее муж был задержан в международном аэропорту Ташкента после того, как прилетел из Стамбула, и был доставлен в РОВД одного из районов города. Начальник следственного управления ГУВД Ташкента Дониер Ташходжаев сообщил журналистам, что в отношении Отаханова 11 мая было возбуждено уголовное дело по обвинению в призывах к свержению власти, он был объявлен в розыск и после прилета в Ташкент был задержан и взят под стражу.

"Он сейчас дома, его выпустили, взяли подписку о надлежащем поведении", — сообщила Отаханова. Она уточнила, что ее супруг по-прежнему находится в статусе подозреваемого, следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Обвинения Отаханову были предъявлены по статьям "Публичные призывы к неконституционному изменению существующего государственного строя" и "Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку". Санкции этих статьей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Новость о задержании писателя вызвала большой общественный резонанс. Как сообщает интернет-издание gazeta.uz, около тысячи человек подписали интернет-обращение об освобождении писателя. С призывом освободить Нурулло Отахонова выступил ряд поэтов и писателей.

Отаханов (творческий псевдоним Нуруллох Мухаммад Рауфхон) окончил факультет узбекской филологии Ташкентского университета в 1981 году, является автором ряда произведений, сценариев к фильмам, а также публицистических и литературных работ, работал главным редактором одного из популярных в стране журналов "Хидоят" ("Верный путь"). По данным СМИ, в 2015 году писатель уехал в Турцию в творческую командировку, однако принял решение временно не возвращаться в Узбекистан.