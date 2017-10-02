Заместитель Тиллерсона в октябре посетит Южную Корею на фоне проблем с КНДР

ТОКИО, 2 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Заместитель госсекретаря США Джон Салливан планирует посетить Южную Корею в середине октября, чтобы обсудить в Сеуле вопросы, связанные с ядерной и ракетной программами КНДР, передало в понедельник южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на дипломатические источники.

Во время этого визита, точные сроки которого не сообщаются, Салливан встретится с заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Лим Сон Намом, чтобы скоординировать действия двух союзнических государств на фоне нынешних угроз и их усилия по укреплению американо-южнокорейского альянса.

В частности, отмечает агентство, США и Южная Корея проработают вопрос о регулярном проведении переговоров высокого уровня по северокорейским проблемам в соответствии с договоренностью, достигнутой в июне на саммите двух стран.

Источники агентства Рёнхап также сообщают о планах встречи Салливана с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и советником южнокорейского лидера по безопасности Чон Ый Ёном.

По пути в Сеул, как отмечает агентство, Салливан посетит Японию, где проведет переговоры также на тему КНДР.

В настоящее время в Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы КНДР. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.