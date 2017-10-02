МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Перехваченный в августе 2016 года египетскими властями корабль, следовавший из КНДР, перевозил произведенное там вооружение для Египта, пишет издание Washington Post со ссылкой на американских чиновников и западных дипломатов.

Газета сообщает, что США в августе 2016 года направили в Египет сообщение, в котором известили Каир о "загадочном" судне, направляющемся в Суэцкий канал. Об этом судне также сообщала и ООН.

В конце февраля ООН опубликовала доклад, в котором говорится о перехвате 11 августе 2016 года судна под названием Jie Shun. Судно шло из КНДР под флагом Камбоджи в направлении Суэцкого канала, однако было перехвачено Египтом в свои территориальных водах.

Согласно докладу, на борту был обнаружен груз весом в 132 тонны — 79 ящиков, в которых находились более 24 тысяч реактивных гранат для РПГ-7 и еще несколько тысяч комплектующих для гранат, произведенных в КНДР.

Газета, ссылаясь на источники пишет, что представители египетского бизнеса заказали ракеты общей стоимостью в несколько миллионов долларов для военных нужд страны и пытались скрыть этот факт. Однако смог ли Пхеньян получить деньги за боеприпасы, стоимость которых оценивается в 23 миллиона, неизвестно, отмечает издание.

Американские чиновники также сообщили, что доставку вооружения удалось пресечь лишь только после того, как США засекли судно и через дипломатические каналы предупредили об этом египетские власти, "вынудив их предпринять действия", пишет газета.

ООН назвала конфискацию вооружения "крупнейшим перехватом боеприпасов за историю санкций против КНДР", которой санкции Совбеза ООН запрещают экспортировать или импортировать оружие.