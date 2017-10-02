В Каталонии вооруженный мужчина ранил двух человек на избирательном участке

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина ворвался на избирательный участок в Каталонии и ранил двух человек, пишет газета Vanguardia со ссылкой на правоохранительные органы автономии Mossos d'Esquadra.

Инцидент произошел в воскресенье в районе 17.00 по местному времени (18.00 мск) на избирательном участке в муниципалитете Санта-Маргарида-де-Монбуй, входящем в провинцию Барселона.

По данным издания, нападавший с криками вошел в здание института, где находился избирательный участок, и атаковал находившихся там людей. Как отмечается, двое пострадавших получили легкие ранения. Мужчина был задержан.

Первого октября в 09.00 по местному времени (10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны.

Жители Каталонии в воскресенье проголосовали на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство, и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании. Полиция заявила, что взяла под контроль большую долю из 2315 мест для голосования, а на части из них изъяла документы, однако на ряде участков голосование прошло. По данным властей автономии, в результате столкновений с сотрудниками правоохранительных органов пострадали свыше 800 человек.